Раскрыт особый экспонат личной библиотеки президента Путина в Кремле

В личной библиотеке Путина в Кремле есть фрагмент подбитого в СВО танка Leopard
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Река / ТАСС

В личной библиотеке президента России Владимира Путина в Кремле хранится фрагмент подбитого в зоне специальной военной операции (СВО) танка Leopard. Об этом рассказали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

На экспонате есть надпись: «Верховному главнокомандующему кусок фашистского танка Leopard, подбитого нами в зоне СВО. Личный состав 58-й армии. Запорожская область, 2023 год».

В мае президент России Владимир Путин показал свою личную гардеробную и библиотеку с домашним кинотеатром.

