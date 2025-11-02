Россия
07:03, 2 ноября 2025Россия

Российский регион подвергся массированной атаке беспилотников

Бочаров: В Волгоградской области отразили атаку беспилотников на энергообъекты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, его заявление опубликовано в Telegram-канале администрации региона.

Уточняется, что целями удара были объекты энергетической инфраструктуры. По словам главы области, никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

В ночь на воскресенье, 2 ноября, атаке также подвергся Краснодарский край. В частности, украинские дроны сбили в Туапсе. Их обломки упали на танкер в порту, в результате чего пострадала палубная надстройка, строения и инфраструктура терминала. Экипаж эвакуировали, на судне возник пожар.

