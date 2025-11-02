Россия
08:50, 2 ноября 2025

Сдавшиеся в плен военные описали положение ВСУ под Купянском

Минобороны показало сдавшихся в плен в Купянске бойцов ВСУ Шаповаленко и Виндера
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Министерство обороны России опубликовало кадры с пленными военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), описавшими ситуацию, в которой оказались украинские войска под Купянском. Также пленные объяснили решение сдаться российской армии. Видео размещено в Telegram-канале МО РФ.

Пленный Шаповаленко рассказал, что бойцы ВСУ сдались сами. «Когда нас сюда завели — через дня четыре примерно мы поняли, что находимся в окружении россиян. Подвоза уже не было — БК [боекомплекта] не было, вода закончилась, продуктов осталось очень мало», — поведал он.

Военнопленный Виндер также указал на бедственное положение оказавшихся под Купянском украинских солдат. «Думали, что нас порасстреливают, когда будем выходить», — признался он. При этом Виндер отметил, что выхода не было — бойцы ВСУ сидели в окружении, переправа через реку была полностью под контролем дронов и артиллерии ВС РФ, а многие российские военные уже находились в самом Купянске.

Ранее Минобороны сообщило, что окруженные в котле в Красноармейске военнослужащие украинских войск начали сдаваться в плен. Один из отказавшихся сражаться солдат заявил, что решил не продолжать оборонять вверенные ему позиции, так как его предал командир.

