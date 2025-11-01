Россия
Объявлено об отказавшихся сражаться бойцах ВСУ из котла в Красноармейске

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Окруженные в Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали сдаваться в плен. Об отказавшихся сражаться украинских военных из котла в этом городе объявило Минобороны России, заявление приводит ТАСС.

По сообщению агентства, один из отказавшихся сражаться солдат ВСУ заявил, что решил не продолжать оборонять вверенные ему позиции, так как его предал командир.

«Мы с напарником пытались организовать оборону в частном доме. Но потом решили, что лучше сдаться. Потому что нет смысла сопротивляться. Нас предал командир. Смысла вообще не было», — заявил пленный.

Ранее сообщалось, что около Красноармейска высадились спецназовцы Главного управления разведки (ГУР) Украины. По данным Минобороны, высадка с вертолета произошла в километре к северо-западу от окраины города. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, были уничтожены. Операцию ГУР назвали катастрофой.

