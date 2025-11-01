Россия
13:14, 1 ноября 2025Россия

Объявлено о катастрофе при высадке украинского спецназа в Красноармейске

Депутат МГД Медведев: Операция ГУР в Красноармейске ради картинки — катастрофа
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Андрей Медведев»

Операция по высадке спецназа Главного управления разведки Украины в Красноармейске Донецкой народной республике стала катастрофой. Об этом объявил журналист, депутат Московской государственной думы (МГД) Андрей Медведев в Telegram.

Публицист подчеркнул, что украинский спецназ был задействован в городе лишь «для красивой картинки».

«Катастрофа, когда президент — квнщик, министры — пиарщики, а начальник ГУР — дурачок, который любит красивые картинки. И тогда ради таких картинок группу спецназа отправляют в один конец», — подытожил депутат МГД Медведев.

Как ранее сообщили в Минобороны России, около Красноармейска (украинское название — Покровск) высадились спецназовцы ГУР Украины. По данным оборонного ведомства, высадка с вертолета произошла в одном километре к северо-западу от окраины города. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, были уничтожены.

