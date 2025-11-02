Трамп предложил Обаме сыграть в гольф во время похорон бывшего президента США

Трамп предложил Обаме сыграть в гольф в ходе беседы на похоронах Картера

Американский лидер Дональд Трамп предложил бывшему главе Белого дома Бараку Обаме сыграть в гольф в ходе беседы на похоронах экс-президента страны Джимми Картера. Об этом рассказал журналист ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку», сообщает «Комсомольская правда».

«Однако этой партии в гольф так и не суждено было состояться. Спустя несколько месяцев Трамп выдвинул в адрес Обамы серию бездоказательных обвинений», — отметил журналист.

Во время похорон в кадр попала оживленная беседа политиков, которые сидели рядом перед началом панихиды. При этом Обама сначала прошел мимо Трампа, поздоровавшись с бывшим вице-президентом Майком Пенсом.

Карл в своей книге также рассказал о том, что после покушения в июле 2024 года Трамп сразу спросил, показывают ли произошедшее в новостях. После этого политику показали снимок, на котором он демонстрирует собравшимся на митинге сжатый кулак, стоя с окровавленным лицом в окружении телохранителей.