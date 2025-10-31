Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:22, 31 октября 2025Мир

Американский журналист раскрыл первый вопрос Трампа после покушения

Журналист ABC News: Трамп после покушения спросил, показывают ли это в новостях
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп после покушения в июле 2024 года сразу спросил, показывают ли произошедшее в новостях. Об этом рассказал журналист ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку», выдержки из которой приводит РБК.

По его словам, по приезде в больницу Трамп первым делом спросил у своих помощников, показывают ли кадры покушения по телевидению и есть ли у них фотографии с места событий. После этого политику показали снимок, на котором он показывает собравшимся на митинге сжатый кулак, стоя с окровавленным лицом в окружении телохранителей. «Это самая американская фотография, которую я когда-либо видел», — отреагировал Трамп, назвав снимок «культовым».

Собеседник журналиста также рассказал о просьбе Трампа предоставить ему КТ-снимок его головного мозга, чтобы впоследствии опубликовать его в СМИ. Таким образом политик хотел продемонстрировать, «насколько его мозг лучше», чем у оппонента на выборах и тогдашнего президента США Джо Байдена.

Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года. Преступник выстрелил в кандидата в президенты, когда тот говорил о своем сопернике Джо Байдене. Трамп резко прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол, его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Солнечную систему вторгся загадочный объект. Что известно об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS?

    Готовившим диверсию в воинской части Подмосковья братьям-близнецам смягчили приговор

    Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в российском городе

    Шойгу назвал попытки Запада победить Россию обреченными на провал

    У турецкой платежной системы отозвали лицензию

    Названы лучшие отели мира

    Американский журналист раскрыл первый вопрос Трампа после покушения

    Российский гимнаст оценил объективность судейства на чемпионате мира-2025

    США приблизились к абсолютному рекорду шатдауна

    Шойгу высказался о попытках победить Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости