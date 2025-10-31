Американский журналист раскрыл первый вопрос Трампа после покушения

Журналист ABC News: Трамп после покушения спросил, показывают ли это в новостях

Президент США Дональд Трамп после покушения в июле 2024 года сразу спросил, показывают ли произошедшее в новостях. Об этом рассказал журналист ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку», выдержки из которой приводит РБК.

По его словам, по приезде в больницу Трамп первым делом спросил у своих помощников, показывают ли кадры покушения по телевидению и есть ли у них фотографии с места событий. После этого политику показали снимок, на котором он показывает собравшимся на митинге сжатый кулак, стоя с окровавленным лицом в окружении телохранителей. «Это самая американская фотография, которую я когда-либо видел», — отреагировал Трамп, назвав снимок «культовым».

Собеседник журналиста также рассказал о просьбе Трампа предоставить ему КТ-снимок его головного мозга, чтобы впоследствии опубликовать его в СМИ. Таким образом политик хотел продемонстрировать, «насколько его мозг лучше», чем у оппонента на выборах и тогдашнего президента США Джо Байдена.

Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года. Преступник выстрелил в кандидата в президенты, когда тот говорил о своем сопернике Джо Байдене. Трамп резко прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол, его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.