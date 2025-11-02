В России рассказали об ответе на разморозку зарубежных активов

Эксперт Скуратов: Россия может национализировать зарубежные активы

Москва может национализировать активы других стран, находящиеся внутри России. Об этом заявил эксперт по международному праву Юрий Скуратов, чьи слова приводит KP.RU.

Он пояснил, что в России открыт спецсчет, а все активы взяты на учет.

«И при случае они будут быстро национализированы. И пострадают те зарубежные предприятия, которые работали в свое время у нас в стране, вкладывались и, собственно, остались ни с чем», — рассказал Скуратов.

Ранее стало известно, что бельгийский депозитарий Euroclear начал разблокировку активов россиян без американской лицензии OFAC. На данный момент появилась информация о трех успешных случаях, подтверждает юрист NSP Глеб Бойко.