Активы россиян начали размораживать без разрешения США

Депозитарий Euroclear начал размораживать активы россиян без лицензии США

Бельгийский депозитарий Euroclear начал разблокировку активов россиян без американской лицензии OFAC. Об этом сообщает «РБК Инвестиции» со ссылкой на представителя крупного брокера, который занимается разморозкой активов инвесторов из России.

Сейчас известно о трех успешных случаях, подтверждает юрист NSP Глеб Бойко. По его словам, теперь для разморозки достаточно только бельгийской лицензии. До этого россиянам нужно было получать две лицензии для разблокировки активов — от регуляторов ЕС и США.

Как обратила внимание газета «Коммерсантъ», юридическая компания Delcredere уже получила от Euroclear письмо с новым порядком действий при разблокировке. Разрешение от OFAC не требуется при соблюдении ряда условий. Это возможно, если в транзакции не участвуют американские лица или финансовые институты, перестановка активов осуществляется внутри Euroclear,

а у инвестора есть лицензия казначейства Бельгии.

Активы российских инвесторов были заблокированы в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream в 2022 году после того как ЕС ввел санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД). Изначально объем замороженных средств оценивался почти в 6 триллионов рублей, из которых примерно пятая часть принадлежала физлицам. Добиться разморозки активов возможно путем подачи заявки на лицензию в регулятор заблокировавшей их страны.

Но в 2024-м процесс усложнился из-за того, что США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи. В итоге в дополнение к лицензии местного регулятора еще и разрешение от OFAC.