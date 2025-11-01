Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:28, 1 ноября 2025Экономика

Активы россиян начали размораживать без разрешения США

Депозитарий Euroclear начал размораживать активы россиян без лицензии США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Бельгийский депозитарий Euroclear начал разблокировку активов россиян без американской лицензии OFAC. Об этом сообщает «РБК Инвестиции» со ссылкой на представителя крупного брокера, который занимается разморозкой активов инвесторов из России.

Сейчас известно о трех успешных случаях, подтверждает юрист NSP Глеб Бойко. По его словам, теперь для разморозки достаточно только бельгийской лицензии. До этого россиянам нужно было получать две лицензии для разблокировки активов — от регуляторов ЕС и США.

Как обратила внимание газета «Коммерсантъ», юридическая компания Delcredere уже получила от Euroclear письмо с новым порядком действий при разблокировке. Разрешение от OFAC не требуется при соблюдении ряда условий. Это возможно, если в транзакции не участвуют американские лица или финансовые институты, перестановка активов осуществляется внутри Euroclear,
а у инвестора есть лицензия казначейства Бельгии.

Активы российских инвесторов были заблокированы в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream в 2022 году после того как ЕС ввел санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД). Изначально объем замороженных средств оценивался почти в 6 триллионов рублей, из которых примерно пятая часть принадлежала физлицам. Добиться разморозки активов возможно путем подачи заявки на лицензию в регулятор заблокировавшей их страны.

Но в 2024-м процесс усложнился из-за того, что США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи. В итоге в дополнение к лицензии местного регулятора еще и разрешение от OFAC.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Военный кошмар для России и Китая». В США разрабатывают новейший сверхзвуковой самолет. На что он способен?

    На Западе оценили Су-30 с Х-31 ВВС Венесуэлы

    Россиян начнут штрафовать за плохую подготовку к отопительному сезону

    Пассажирка российского самолета начала курить и пригрозила потушить сигарету о стюардессу

    Активы россиян начали размораживать без разрешения США

    В Дагестане спасли белоголового сипа

    В России утвердили новые правила расчета утильсбора

    Убытки КамАЗа взлетели

    Раскрыта цель Трампа в Венесуэле

    Европейский банк объяснил массовую блокировку счетов россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости