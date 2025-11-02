В России выделят более 400 миллионов рублей на жилье для инвалидов

Правительство РФ выделит 430 миллионов рублей на жилье для инвалидов

Правительство России выделит 430 миллионов рублей на жилье для лиц с ограниченными возможностями здоровья и семей с детьми-инвалидами. Об этом сообщил премьер страны Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«В 2025 году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан — инвалидов и семей с детьми-инвалидами будет дополнительно направлено 433,1 миллиона рублей», — говорится в сообщении от российского Кабмина.

Средства распределят между Адыгеей, Карачаево-Черкесией, Мордовией, Якутией и рядом других субъектов страны. Благодаря допфинансированию более 60 россиян с ограниченными возможностями получат новое жилье.

Ранее российские сенаторы выступили за введение надбавки учителям и врачам в некоторых регионах. Инициатива затронет работников приграничных регионов.