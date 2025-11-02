Россия
09:40, 2 ноября 2025

В России предложили ввести надбавки учителям и врачам в некоторых регионах

В Совфеде предложили ввести надбавки учителям и врачам в приграничных регионах
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom  

В Совете Федерации предложили ввести надбавки учителям и врачам в приграничных регионах. Соответствующее обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой отправил член комитета Совфеда по науке, культуре и образованию Айрат Гибатдинов, передает ТАСС.

Речь идет о врачах и учителях, работающих в Брянской, Курской и Белгородской областях.

По данным агентства, в обращении сенатор обратил внимание правительства на то, что атаки со стороны противника вынуждают органы государственной власти уделять в этих регионах повышенное внимание усилению мер безопасности, чтобы защищать права граждан. Он подчеркнул, что в этих условиях на сотрудников медицинских и образовательных учреждений ложится повышенная ответственность.

«Труд учителей и врачей, самоотверженно исполняющих свои должностные обязанности и отвечающих за жизнь и здоровье других граждан, в том числе несовершеннолетних, должен иметь справедливое вознаграждение, учитывая условия, отклоняющиеся от нормальных и сопряженные с реальной угрозой жизни», — отметил Гибатдинов.

Ранее сообщалось, что в России до 2028 года ожидается существенный рост максимального размера пособий по временной нетрудоспособности.

