ВС России нанесли удары по перевозимой наемниками технике ВСУ

ВС России ударили по перевозимой румынскими наемниками технике ВСУ под Одессой
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Olga Sokolova / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России ударили по перевозимой румынскими наемниками технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Одессой. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, сообщает РИА Новости.

«Румыны настроили переправу для тяжелой техники и гнали ее бандеровцам. Собирали кучку, чтобы вывозить сразу много, вот в эту кучку и прилетело», — рассказал подпольщик.

По его данным, среди пораженной техники было несколько систем противовоздушной обороны. Кроме того, российские военные поразили цели и в других областях Украины, в том числе Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее взрывы были слышны в Измаильском районе Одесской области. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на территории региона была объявлена воздушная тревога.

