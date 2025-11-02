В Одесской области раздались взрывы

В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram.

Уточняется, что взрывы были слышны в Измаильском районе. Другие подробности не приводятся.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украина, на территории Одесской области объявлена воздушная тревога.

В ночь на 30 октября по территории Украины был нанесен массированный удар. Целями стали военные и энергетические объекты, при атаке были задействованы более 100 дронов-камикадзе «Герань-2», десятки «Кинжалов» и «Калибров».