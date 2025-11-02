Россия
ВСУ атаковали энергокомплекс ЛНР

Пасечник: ВСУ атаковали энергетический комплекс ЛНР
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергетический комплекс Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в Telegram сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, удары по подстанциям были совершены в Свердловском, Славяносербском, Перевальском муниципальных округах и городском округе Стаханов. «Благодаря оперативным действиям энергетиков к утру часть потребителей и социально значимых объектов запитаны по резервным схемам», — написал глава ЛНР.

Пасечник добавил, что частично электроснабжение и водоснабжение в регионе восстановлено, а аварийные бригады проводят ремонтно-восстановительные работы.

Ранее Пасечник сообщил, что в ЛНР состоялось торжественное открытие реконструированного Мемориального комплекса боевой славы на реке Миус.

Тогда же он рассказал, что в ЛНР открылось социальное учреждение постоянного пребывания.

