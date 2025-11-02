Россия
08:17, 2 ноября 2025Россия

ВСУ ударили по Орловской области

Клычков: Над Орловской областью сбили семь беспилотников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В ночь на воскресенье, 2 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками еще один российский регион — Орловскую область. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram.

Он уточнил, что над территорией области было уничтожено семь дронов. Никто не пострадал, но в результате падения обломков были повреждены остекление нескольких зданий в Орле, личный автотранспорт и хозпостройки, добавил Клычков.

Ранее стало известно о массированной атаке беспилотников на Волгоградскую область. Целью стали объекты энергетической инфраструктуры.

Минувшей ночью под удар также попал Краснодарский край. По данным Shot, над регионом сбили около десятка дронов.

