ВСУ ударили по Орловской области

Клычков: Над Орловской областью сбили семь беспилотников ВСУ

В ночь на воскресенье, 2 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками еще один российский регион — Орловскую область. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram.

Он уточнил, что над территорией области было уничтожено семь дронов. Никто не пострадал, но в результате падения обломков были повреждены остекление нескольких зданий в Орле, личный автотранспорт и хозпостройки, добавил Клычков.

Ранее стало известно о массированной атаке беспилотников на Волгоградскую область. Целью стали объекты энергетической инфраструктуры.

Минувшей ночью под удар также попал Краснодарский край. По данным Shot, над регионом сбили около десятка дронов.