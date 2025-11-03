Алиев призвал не бояться возвращения азербайджанцев в Армению

Ильхам Алиев призвал Армению не бояться возвращения азербайджанцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению и армянский народ не бояться возвращения азербайджанцев. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Алиева, азербайджанцам не свойственен сепаратизм. Он также заверил, что азербайджанский народ всегда вносил вклад в государственность стран, в которых он проживает, и не создает ни в какой стране проблем для другого народа.

«Поэтому возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать армянский народ и армянское государство», — добавил глава Азербайджана.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия высоко оценивает результаты встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. По его словам, Москва и Баку продолжают вести диалог.

9 октября в Душанбе прошли первые переговоры Путина и Алиева на официальном уровне с момента охлаждения отношений между Москвой и Баку в 2025 году.