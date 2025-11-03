Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:06, 3 ноября 2025Бывший СССР

Алиев призвал не бояться возвращения азербайджанцев в Армению

Ильхам Алиев призвал Армению не бояться возвращения азербайджанцев
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению и армянский народ не бояться возвращения азербайджанцев. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Алиева, азербайджанцам не свойственен сепаратизм. Он также заверил, что азербайджанский народ всегда вносил вклад в государственность стран, в которых он проживает, и не создает ни в какой стране проблем для другого народа.

«Поэтому возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать армянский народ и армянское государство», — добавил глава Азербайджана.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия высоко оценивает результаты встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. По его словам, Москва и Баку продолжают вести диалог.

9 октября в Душанбе прошли первые переговоры Путина и Алиева на официальном уровне с момента охлаждения отношений между Москвой и Баку в 2025 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский министр открестился от угрозы стереть Москву с карты мира. Он обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по России

    Стало известно о возможном уходе из политики Нэнси Пелоси

    Россиянам назвали набирающие популярность стрижки

    Появились подробности о первом пуске США баллистической ракеты с ядерным зарядом

    В Польше усомнились в разумности политики Латвии против россиян

    Пьяного талисмана клуба выгнали со стадиона во время матча

    Американка по ошибке получила посылку с человеческими останками

    Олимпийский чемпион раскрыл детали соперничества США и России

    В России ответили на сообщение об отказе Китая от российской нефти

    Алиев призвал не бояться возвращения азербайджанцев в Армению

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости