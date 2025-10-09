Бывший СССР
Путин предложил Алиеву обсудить авиакатастрофу самолета AZAL

Путин предложил Алиеву начать встречу с обсуждения авиакатастрофы самолета AZAL
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Isa Tazhenbayev / XinHua / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин предложил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву начать двустороннюю встречу с обсуждения авиакатастрофы самолета авиакомпании Азербайджанские авиалинии AZAL, передает ТАСС.

«Уже тогда, в первом телефонном разговоре, я принёс извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших», — прокомментировал он.

Это первая двусторонняя встреча Путина и Алиева на официальном уровне с момента охлаждения отношений между Москвой и Баку в 2025 году.

Президент России также раскрыл подробности авиакатастрофы самолета AZAL. Путин отметил, что причины авиакатастрофы самолета AZAL в том числе связаны и с фактом нахождения в небе украинского беспилотника.

