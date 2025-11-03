БПЛА ВСУ попытались атаковать российский регион

Shot: БПЛА ВСУ пытаются атаковать Саратовскую область

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются атаковать Саратовскую область. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на жителей российского региона.

По словам очевидцев, в Саратове и Энгельсе слышны сирены тревоги, взрывы и звуки пролетов БПЛА. Предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей.

Жители Балаковского и Калининского районов области также сообщили о звуках взрывов и пролета БПЛА. Официальной информации в данный момент нет.

Ранее ограничения на полеты ввели в аэропорту Саратова (Гагарин). Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил, что данная мера нужна для обеспечения безопасности полетов.