Аналитик Риттер: До 50 тысяч солдат ВСУ могут оказаться в котлах на Украине

Совсем скоро десятки тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут оказаться сразу в нескольких котлах, чего раньше не случалось. Положение украинских войск на фронте охарактеризовал аналитик, экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер на YouTube-канале.

«Не хочу называть конкретную дату, но Украина сломается. В этом нет никаких сомнений. <…> Есть вероятность, что по мере замыкания клещей вокруг этих котлов в ловушке окажутся до 50 тысяч украинских солдат», — подчеркнул военный аналитик.

По его словам, этот план по окружению противника ВС России реализуют уже какое-то время. Риттер обратил внимание на то, что российская армия в настоящий момент превосходит украинскую и в тактическом, и в количественном плане. Кроме того, стратегическая инициатива по всей линии боевого соприкосновения сейчас также принадлежит РФ.

«Россия доминирует на поле боя так, как никогда раньше не доминировала. У Украины просто заканчиваются ресурсы, чтобы затыкать дыры», — подытожил эксперт.

Ранее было раскрыто число бойцов ВСУ, попавших в окружение в Красноармейске (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Уточняется, что ВС РФ разрезали украинский гарнизон на части и взяли под контроль наиболее важные объекты города.