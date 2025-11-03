Спорт
12:08, 3 ноября 2025Спорт

Бывший игрок сборной России назвал отличия женского футбола от мужского

Экс-игрок сборной России Ковтун: Футболистки играют агрессивнее и смелее мужчин
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Юрий Ковтун назвал отличия женского футбола от мужского. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению экс-футболиста, девушки стараются играть смелее и агрессивнее мужчин. «Они постоянно терпят, видно, что им тяжело, выкладываются максимально, выполняют установку тренера от первой до последней минуты», — заявил спикер.

Ковтун также ответил на вопрос, смог бы он тренировать женскую команду. «Очень сложный момент, я бы не рискнул», — добавил он.

Ранее московский «Спартак» впервые в истории стал чемпионом России по футболу среди женских команд. Красно-белые сыграли вничью с ЦСКА и обеспечили себе титул.

