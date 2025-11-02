Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:14, 2 ноября 2025Спорт

Женский «Спартак» впервые выиграл чемпионат России во второй год существования команды

ЖФК «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА со счетом 2:2 и стал чемпионом России
Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: Telegram-канал ЖФК «Спартак»

Женский футбольный клуб (ЖФК) «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата Суперлиги 2025 года и стал чемпионом России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Академия "Спартак" имени Ф. Черенкова» и завершилась со счетом 2:2. У ЦСКА отличились Невена Дамьянович и Милена Николич. За «Спартак» голами отметились Наталья Машина и Тияна Филипович.

После 23 матчей «Спартак» занял первое место в турнирной таблице, набрав 61 очко. ЦСКА расположился на второй строчке, имея в активе 57 очков. Таким образом, ЖФК «Спартак» стал чемпионом России впервые в истории.

Женский «Спартак» был создан 14 октября 2023 года. Клуб был основан в 1989 году, однако в 2006-м временно прекратил свое существование.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американские ПВО Patriot могут стать бесполезными для Украины. Почему и как это связано с модернизацией российских «Искандеров»?

    Dior зарегистрировал в России еще два товарных знака

    Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

    Мэра в Мексике застрелили во время празднования Дня мертвых

    Женщина на рейсе из Москвы «подзадолбалась», чуть не «добила бычок» и оказалась на отдыхе

    Кучма отказался связать конфликт на Украине с третьей мировой войной

    В России заявили о политизированности Нобелевской премии мира

    Одно решение фон дер Ляйен назвали путем к войне

    Король Великобритании Карл III отреагировал на нападение с ножом в поезде

    Жизнь на Украине описали запрещенным РКН словом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости