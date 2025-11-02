Женский «Спартак» впервые выиграл чемпионат России во второй год существования команды

ЖФК «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА со счетом 2:2 и стал чемпионом России

Женский футбольный клуб (ЖФК) «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата Суперлиги 2025 года и стал чемпионом России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Академия "Спартак" имени Ф. Черенкова» и завершилась со счетом 2:2. У ЦСКА отличились Невена Дамьянович и Милена Николич. За «Спартак» голами отметились Наталья Машина и Тияна Филипович.

После 23 матчей «Спартак» занял первое место в турнирной таблице, набрав 61 очко. ЦСКА расположился на второй строчке, имея в активе 57 очков. Таким образом, ЖФК «Спартак» стал чемпионом России впервые в истории.

Женский «Спартак» был создан 14 октября 2023 года. Клуб был основан в 1989 году, однако в 2006-м временно прекратил свое существование.