Глава МИД Ирана высказался о судьбе обогащенного урана после ударов США

Аракчи заявил, что не знает, сколько обогащенного урана уцелело после ударов США

Иранские власти не располагают точными данными о том, сколько из 400 килограммов обогащенного до 60 процентов урана уцелело после июньских ударов США. Об этом заявил глава МИД страны Аббас Аракчи в интервью Al Jazeera.

«У нас также нет информации, сколько из 400 килограммов осталось целым, а сколько было уничтожено», — сказал дипломат.

Аракчи отметил, что большая часть урана осталась под завалами разрушенных зданий. При этом он отметил, что извлекать его до создания необходимых условий не планируется.

В ночь на 22 июня ВВС США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Президент США Дональд Трамп заявил, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который он называл «основным объектом» операции.

