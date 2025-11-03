Медведев: Киев ждет страшный конец, несмотря на помощь Запада

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил оказанную Западом помощь Киеву. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По словам политика, с 2022 года западные страны оказали Украине помощь на полтриллиона евро. Медведев отметил, что это «безумно много» даже с учетом того, сколько «кровавые киевские клоуны (...) стырили с оборота».

«На эти деньги можно было бы построить новую нейтральную и благополучную Украину», — указал зампред Совбеза. Однако помощь в таком размере, уверен он, лишь приведет украинские власти к страшному концу, а России отойдет больше территорий.

