12:09, 3 ноября 2025Россия

Медведев предрек страшный конец «режиму кровавых киевских клоунов»

Медведев: Киев ждет страшный конец, несмотря на помощь Запада
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил оказанную Западом помощь Киеву. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По словам политика, с 2022 года западные страны оказали Украине помощь на полтриллиона евро. Медведев отметил, что это «безумно много» даже с учетом того, сколько «кровавые киевские клоуны (...) стырили с оборота».

«На эти деньги можно было бы построить новую нейтральную и благополучную Украину», — указал зампред Совбеза. Однако помощь в таком размере, уверен он, лишь приведет украинские власти к страшному концу, а России отойдет больше территорий.

Ранее одной стране предрекли развал правительства из-за миллиардной помощи Украине. Страна может лишиться руководства из-за отсутствия соглашения между правящими политическими силами.

