Echo: Бельгия может лишиться правительства из-за миллиардной помощи Украине

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер может подать в отставку из-за неспособности согласовать федеральный бюджет королевства на 2026 год. Развал правительства из-за миллиардной помощи Украине предрекли в издании Echo.

Страна может лишиться руководства из-за отсутствия соглашения между правящими политическими силами. Камнем преткновения стало согласование бюджета в 10 миллиардов евро, из которых миллиард выделяется Украине.

«Федеральное правительство соберется в понедельник в полдень ограниченным составом, чтобы возобновить работу над бюджетом. Премьер-министр Барт де Вевер должен представить новое предложение своим заместителям после индивидуальных встреч с ними на прошлой неделе», — поясняют авторы.

Стороны не могут договориться об источниках финансирования федеральной казны. Де Вевер настаивает на увеличении НДС, снижении расходов на здравоохранение и соцобеспечение, существенном сокращении выплат по безработице и длительным больничным. Иные представители правительства предлагают увеличить налоги на богатых. В условиях отсутствия решения Бельгии грозит неконтролируемый рост процентной ставки по ее огромному внешнему долгу, составляющему порядка 250 процентов к ВВП (более 1551 триллиона евро).

Ранее Бельгия выступила против позиции большинства стран Европы о передаче замороженных российских средств для поддержки Украины. Страна выступает против этой меры, так как большая часть замороженных активов находится на платформе Euroclear в Брюсселе.

Де Вевер отказывается от изъятия российских активов России из-за желания направить доходы с них в оборонный бюджет страны, отмечала газета Soir. Бельгия уже запланировала использовать эти доходы главным образом для финансирования военных расходов в 2025-2029 годах на сумму 1,2 миллиарда евро в год посредством взимания налога на доходы.