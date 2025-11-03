CDS: Италия и Франция против передачи замороженных российских средств Украине

Италия, Франция и Бельгия выступили против позиции большинства стран Европы о передаче замороженных российских средств для поддержки Украины, об этом пишет итальянское издание Corriere della Sera.

Автор статьи считает, что скорее всего власти Италии и Франции обеспокоены своими финансовыми обязательствами, если международный суд признает возможные претензии Москвы законными.

«Бельгия выступает против этого по той же причине, учитывая, что большая часть замороженных активов сейчас находится на платформе Euroclear в Брюсселе», — отмечается в материале.

Кроме того, в статье со ссылкой на специального советника Владимира Зеленского по вопросам перевооружения Александра Камышина отмечается, что украинская оборонная промышленность из-за нехватки финансирования работает лишь на треть.

Ранее политик, бывший депутат Верховной рады Олег Царев выразил уверенность, что все 27 стран ЕС не пойдут на требования принять предложенные Бельгией законы, которые включат в себя обязательства выплатить из национальных бюджетов компенсацию России, если она захочет подать иск Euroclear и выиграет.