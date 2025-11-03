Экономика
10:35, 3 ноября 2025Экономика

Названа причина деиндустриализации Германии

Дмитриев: Причиной деиндустриализации Германии стал отказ от российского газа
Вячеслав Агапов

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Отказ от российского газа привел экономику Германии к деиндустриализации. Такую причину на странице в соцсети X назвал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Эксперт прокомментировал результаты исследования института экономики Германии. Ученые отметили, что почти каждая вторая (41 процент) компания в сфере промышленности в Германии планирует сократить штат сотрудников в 2026 году. Нанимать больше людей собираются только 15 процентов опрошенных.

«Сокращение поставок более дешевого российского газа является ключевым фактором деиндустриализации», — подчеркнул Дмитриев.

Ранее депутат Европарламента от Австрийской партии свободы Петра Штегер заявила, что, отказываясь от российского газа, Европейский союз сильно рискует своим благосостоянием и стабильностью. Запрет российских энергоресурсов равносилен экономическому самоубийству. По словам Штегер, поставки газа из России не получится компенсировать на экономически приемлемых условиях, а импорт сжиженного природного газа невозможен без «огромных логистических трудностей».

