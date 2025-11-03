Мир
12:35, 3 ноября 2025Мир

Подсчитано необходимое количество Tomahawk для серьезного ущерба России

Политолог Озер: Для серьезного ущерба России Украине потребуются сотни Tomahawk
Вячеслав Агапов

Фото: U.S. Navy / Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Reuters

Возможная передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk не замедлит продвижение российских войск на фронте. Таким прогнозом поделился с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «АнкараМосква» Энгин Озер.

По словам эксперта, вопрос поставок Tomahawk и новые санкции против российских энергетических компаний используются Белым домом в качестве рычага давления на Москву, чтобы Россия пошла на заморозку украинского конфликта.

Вероятнее всего, в ближайшее время США передадут Киеву около 50 ракет, но этого количества будет недостаточно для серьезного ущерба России. Для этого потребовались бы сотни ракет, подсчитал необходимое число Озер.

«Ключевой вопрос — не только объем поставок, но и то, какие цели Вашингтон позволит атаковать. Американская администрация, исходя из собственных национальных и коммерческих интересов, будет поощрять удары по российским нефтедобывающим и перерабатывающим предприятиям», — добавил спикер.

По данным CNN, Пентагон одобрил поставки американских ракет Tomahawk Украине. Соответствующее разрешение дали еще до встречи президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшейся 17 октября в Вашингтоне.

Американский лидер заявил, что не рассматривает вопрос передачи Украине Tomahawk. Глава государства подчеркнул, что может изменить свою позицию, но «в данный момент не делает этого».

    Все новости