Рэпер Апачев ответил Хинштейну на критику своего концерта

Рэпер Апачев ответил Хинштейну, что провел концерт в Курске по приглашению
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Рэпер и блогер Аким Апачев ответил губернатору Курской области Александру Хинштейну, раскритиковавшему артиста за концерт перед бойцами «БАРС-Курск». Его слова приводит РИА Новости.

Апачев подчеркнул, что регулярно дает концерты в зоне проведения специальной военной операции, несколько выступлений прошли в Курске, в том числе перед военнослужащими указанной бригады.

«О "согласованности" этого конкретного выступления мне ничего неизвестно. Меня позвали выступить, я приехал и выступил», — заявил рэпер.

Хинштейн ранее раскритиковал Апачева. Он отметил, что музыкант, известный курянам с плохой стороны, приехал в Курск, назвав его своей второй родиной. При этом артист не согласовал выступление с командованием. Глава региона добавил, что виновные в организации концерта будут наказаны.

В марте Апачев приехал в Суджу Курской области, освобожденную от ВСУ. Он разрисовал здания матерными надписями в адрес украинцев и Европы. Действия рэпера вызвали общественный резонанс. Суд оштрафовал его более, чем на 70 тысяч рублей.

