Российская актриса умерла в свой день рождения

Актриса и кастинг-директор Инна Штеренгарц умерла в возрасте 78 лет
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Умерла российская актриса и кастинг-директор Инна Штеренгарц. Об этом сообщается на портале «Кино-театр.ру».

Штеренгарц не стало 2 ноября — в ее день рождения. Обстоятельства и причина смерти на портале не приводятся.

Как уточняет Aif.ru, актрисе было 78 лет. Помощник режиссера Александра Хотиненко Вера Малышева заявила изданию, что несколько лет назад Штеренгарц перенесла инсульт.

Инна Штеренгарц окончила театроведческий факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Работала заведующей литературной частью театра, редактором документальных фильмов, сценаристом, кастинг-директором и актрисой. В частности, Штеренгарц исполнила роль в эпизоде сериала «Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя» и «По ту сторону волков».

