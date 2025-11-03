Мир
Трамп прокомментировал ситуацию в королевской семье Великобритании

Трамп назвал ужасной ситуацию в королевской семье Великобритании
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в королевской семье Великобритании, связанную с лишением принца Эндрю титулов. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Это ужасная вещь, которая случилась с (королевской) семьей», — прокомментировал Трамп.

Ранее сообщалось, что принц Эндрю лишится звания вице-адмирала ВМС Великобритании.

Скандал вокруг принца Эндрю разгорелся с новой силой накануне выхода книги Вирджинии Джуффре (урожденной Робертс) «Ничья девушка: воспоминания о пережитом насилии и борьбе за справедливость». Книга появилась в продаже 21 октября. В ней Джуффре написала, в частности, о том, как подвергалась сексуальному насилию со стороны принца Эндрю, когда ей было 17 лет.

