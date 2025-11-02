Из жизни
14:34, 2 ноября 2025

Скандальный принц Эндрю лишится звания вице-адмирала ВМС Великобритании

BBC: Карл III лишит принца Эндрю звания вице-адмирала ВМС Великобритании
Мария Винар

Фото: Jordan Pettitt / Pool / Getty Images

Принц Эндрю лишится звания вице-адмирала ВМС Великобритании. Об этом заявил министр обороны Соединенного королевства Джон Хили в эфире телеканала BBC.

По словам главы оборонного ведомства, король Великобритании Карл III указал, что хочет лишить скандального брата звания из-за связей с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. «Мы работаем над этим с Букингемским дворцом», — отметил он.

В то же время Хили уточнил, что вопрос о лишении принца Эндрю военных наград пока не обсуждался. Известно, что опальный родственник короля Великобритании участвовал в Фолклендской войне против Аргентины в 1982 году.

Скандал вокруг принца Эндрю разгорелся с новой силой накануне выхода книги Вирджинии Джуффре (урожденной Робертс) «Ничья девушка: воспоминания о пережитом насилии и борьбе за справедливость». Книга появилась в продаже 21 октября. В ней Джуффре написала, в частности, о том, как подвергалась сексуальному насилию со стороны принца Эндрю, когда ей было 17 лет.

Ранее сообщалось, что принца Эндрю приравняли к заговорщикам, мятежникам и изменникам родины.

