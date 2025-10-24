Опального брата Карла III приравняли к изменникам родины

В Великобритании принца Эндрю приравняли к заговорщикам и изменникам родины

Опального брата короля Великобритании Карла III, принца Эндрю, приравняли к заговорщикам, мятежникам и изменникам родины. Об этом сообщает Daily Mirror.

В часовне Святого Георгия Виндзорского замка спустили церемониальное знамя с личным гербом принца Эндрю. Под крышей часовни размещены знамена с гербами членов Благороднейшего ордена Подвязки, в который единовременно могут входить только 24 самых доверенных приближенных монарха. Ранее флаги членов ордена спускали только в случае измены или вооруженного выступления против короны.

На опубликованных фотографиях видно, что в субботу, 18 октября, флаг с гербом принца Эндрю находился на своем месте, однако в среду его уже не было. На флаге младшего брата Карла III изображены три льва, символизирующие Англию, арфа как символ Ирландии и стоящий на задних лапах лев — символ Шотландии. Кроме того, на флаге изображен якорь, как символ службы принца Эндрю в ВМС Великобритании.

О том, что опальный принц сложит с себя все титулы, включая титул герцога Йоркского, и откажется от звания рыцаря Благороднейшего ордена Подвязки, стало известно 17 октября. Формально младший брат короля еще не лишен титулов, так как сделать это могут только члены парламента, приняв специальный акт.

Скандал вокруг принца Эндрю разгорелся с новой силой накануне выхода книги Вирджинии Джуффре (урожденной Робертс) «Ничья девушка: воспоминания о пережитом насилии и борьбе за справедливость». Книга появилась в продаже 21 октября. В ней Джуффре написала, в частности, о том, как подвергалась сексуальному насилию со стороны принца Эндрю, когда ей было 17 лет.

Самой женщины уже нет в живых: в апреле она покончила с собой.

Ранее сообщалось, что принца Эндрю могут выслать в самый мрачный замок Шотландии. Его резиденцией может стать замок Мэй, расположенный в исторической области Кейтнесс.