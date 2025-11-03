Трамп прокомментировал возможность признания Палестины Нетаньяху

Президент Трамп: Нетаньяху согласится на признание палестинского государства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласится на признание палестинского государства. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

«Да, с ним все в порядке. Он премьер-министр военного времени», — уточнил политик.

Глава Белого дома напомнил, что хорошо с работал с Нетаньяху. По словам Трампа, ему приходилось немного подталкивать его в ту или иную сторону.

«Я думаю, что я отлично справился с этой задачей. Он очень талантливый человек», — заключил американский лидер.

До этого Трамп заявил, что некоторые союзники Штатов на Ближнем Востоке готовы ввести войска в сектор Газа, если радикальное палестинское движение нарушит договоренности о мире.