Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:00, 3 ноября 2025Мир

Трамп прокомментировал возможность признания Палестины Нетаньяху

Президент Трамп: Нетаньяху согласится на признание палестинского государства
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласится на признание палестинского государства. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

«Да, с ним все в порядке. Он премьер-министр военного времени», — уточнил политик.

Глава Белого дома напомнил, что хорошо с работал с Нетаньяху. По словам Трампа, ему приходилось немного подталкивать его в ту или иную сторону.

«Я думаю, что я отлично справился с этой задачей. Он очень талантливый человек», — заключил американский лидер.

До этого Трамп заявил, что некоторые союзники Штатов на Ближнем Востоке готовы ввести войска в сектор Газа, если радикальное палестинское движение нарушит договоренности о мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил точку в вопросе о передаче Украине ракет Tomahawk

    Трамп сделал предсказание о ядерном оружии

    Россиян предостерегли от опасной ошибки при снижении ставок

    Трамп раскрыл важность ядерных испытаний

    Трамп назвал перемирие в Палестине очень прочным

    Трамп прокомментировал возможность признания Палестины Нетаньяху

    В Иране уличили США в манипуляциях

    Трамп предрек одному союзнику России уход с президентского поста

    Трамп заявил об ограниченных возможностях экономического давления на Россию

    Трамп назвал срок завершения конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости