Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:39, 21 октября 2025Мир

Трамп заявил о готовности союзников ввести войска в сектор Газа

Трамп: Союзники США готовы ввести войска в Газу, если ХАМАС нарушит мир
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Некоторые союзники США на Ближнем Востоке готовы ввести войска в сектор Газа, если радикальное палестинское движение ХАМАС нарушит договоренности о мире. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

«Они [союзники] выразили готовность по моему запросу войти в Газу с крупными силами и разобраться с ХАМАС, если оно продолжит вести себя плохо», — написал он.

Тем не менее американский лидер призвал союзников «не торопиться» и сохранять надежду на выполнения соглашения, дав движению шанс «поступить правильно».

По словам главы Белого дома, в случае срыва договоренностей «конец ХАМАС будет быстрым, яростным и беспощадным».

Ранее стало известно, что Трамп намерен встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом 18 ноября в Белом доме. Отмечается, что лидеры обсудят экономическое сотрудничество, ситуацию в Газе и возможные соглашения по ядерной программе Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме высказались о сроках встречи Путина и Трампа

    ВС России ударили по производящему для ВСУ ракеты «Нептун» заводу

    Раскрыты новые детали войны старшего сына Дэвида Бекхэма с семьей

    В России указали на обязательные условия безопасного полета Путина на встречу с Трампом

    В Москве пропала Останкинская башня

    Москвичей предупредили о потеплении осени к концу века

    Следователи используют распознавание лиц для поиска зарезавшего российского режиссера

    Женщина нашла на берегу живую акулу

    Названа группа особого риска внезапной сердечной смерти

    Положение китайской экономики оказалось хрупким и рискованным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости