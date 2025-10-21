Трамп заявил о готовности союзников ввести войска в сектор Газа

Трамп: Союзники США готовы ввести войска в Газу, если ХАМАС нарушит мир

Некоторые союзники США на Ближнем Востоке готовы ввести войска в сектор Газа, если радикальное палестинское движение ХАМАС нарушит договоренности о мире. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

«Они [союзники] выразили готовность по моему запросу войти в Газу с крупными силами и разобраться с ХАМАС, если оно продолжит вести себя плохо», — написал он.

Тем не менее американский лидер призвал союзников «не торопиться» и сохранять надежду на выполнения соглашения, дав движению шанс «поступить правильно».

По словам главы Белого дома, в случае срыва договоренностей «конец ХАМАС будет быстрым, яростным и беспощадным».

Ранее стало известно, что Трамп намерен встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом 18 ноября в Белом доме. Отмечается, что лидеры обсудят экономическое сотрудничество, ситуацию в Газе и возможные соглашения по ядерной программе Ирана.