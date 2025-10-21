CBS: Трамп встретится с наследным принцем Саудовской Аравии бен Сальманом

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом 18 ноября в Белом доме. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Отмечается, что это станет первым визитом наследного принца в Вашингтон за последние семь лет. Ранее лидеры уже встречались в мае этого года во время поездки Трампа на Ближний Восток, где они обсудили экономическое сотрудничество, ситуацию в Газе и возможные соглашения по ядерной программе Ирана.

Ожидается, что в ходе предстоящих переговоров будут затронуты вопросы реализации ранее достигнутых соглашений, а также темы военного и разведывательного сотрудничества между США и Саудовской Аравией.

С 13 по 16 мая американский лидер совершил турне по Ближнему Востоку, в ходе которого посетил Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).