Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:34, 21 октября 2025Мир

Трамп встретится с наследным принцем Саудовской Аравии

CBS: Трамп встретится с наследным принцем Саудовской Аравии бен Сальманом
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Дональд Трамп и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Дональд Трамп и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом 18 ноября в Белом доме. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Отмечается, что это станет первым визитом наследного принца в Вашингтон за последние семь лет. Ранее лидеры уже встречались в мае этого года во время поездки Трампа на Ближний Восток, где они обсудили экономическое сотрудничество, ситуацию в Газе и возможные соглашения по ядерной программе Ирана.

Ожидается, что в ходе предстоящих переговоров будут затронуты вопросы реализации ранее достигнутых соглашений, а также темы военного и разведывательного сотрудничества между США и Саудовской Аравией.

С 13 по 16 мая американский лидер совершил турне по Ближнему Востоку, в ходе которого посетил Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о прорыве российских войск в Харьковской области

    Раскрыты новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году

    Найденная в горах Башкирии россиянка получила обморожение конечностей

    Россиянам напомнили о мошенничестве с почтовыми ящиками

    Женщина отдала кота матери на время отпуска и забрала его тяжелее на два килограмма

    В Крыму и еще в трех российских регионах объявили ракетную опасность

    Россиянин поплатился за перевод ВСУ цифровой валюты

    Варламова внесли в реестр террористов

    В Сербии и Италии отметили активное развитие Москвы

    Россияне неожиданно пристрастились к арафаткам из 2010-х

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости