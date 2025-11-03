Путешествия
В российском регионе ввели ограничения на полеты

Губернатор Мельниченко: В Пензенской области ввели ограничения на полеты
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Пензенской области ввели план «Ковер», подразумевающий ограничения на полеты воздушных судов. Об этом сообщил глава российского региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«В Пензенской области введен план "Ковер". Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал губернатор Пензенской области.

Ранее аналогичные меры приняли в аэропорту Саратова (Гагарин). Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

