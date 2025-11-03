Путешествия
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда, Тамбова и Пензы ввели ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В трех российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты, не принимают и не выпускают самолеты воздушные гавани Волгограда, Тамбова и Пензы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнил чиновник.

На территории Пензенской области введен режим беспилотной опасности и ограничена работа мобильного интернета, предупредил губернатор региона Олег Мельниченко.

Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена в Бутурлиновском районе Воронежской области и Нововоронеже, заявил глава области Александр Гусев.

2 ноября аэропорты Сочи, Краснодара и Пензы временно ограничили полеты. В ночь на 3 ноября была закрыта воздушная гавань Саратова.

    Все новости