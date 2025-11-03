Военблогер оценил развитие конфликта между США и Венесуэлой

Военблогер Подоляка: Атака США на Венесуэлу может начаться в ближайшие 48 часов

Военблогер Юрий Подоляка оценил возможное развитие конфликта между США и Венесуэлой в ближайшее время. Мнением он поделился в личном Telegram-канале.

По сообщению автора публикации, атака США на латиноамериканскую страну может начаться в ближайшие 48 часов. Венесуэльские власти готовятся к авиаударам сразу после дня выборов — 4 ноября.

«В последние дни также ожил военно-транспортный мост между Россией и Венесуэлой. Всю прошедшую неделю наши военно-транспортные Ил-76 постоянно что-то сюда привозят», — отметил обозреватель.

Ранее в Кремле высказались о просьбе президента Венесуэлы передать ракеты и самолеты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москву и Каракас связывают различные договорные обязательства и стороны находятся в контакте.