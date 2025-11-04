В российском регионе в результате атаки БПЛА пострадали квартиры многоэтажки

В Воронежской области при атаке БПЛА повреждена многоэтажка и гаражи с авто

При налете беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на юге Воронежской области была повреждена многоэтажка и гаражи с автомобилями, заявил губернатор региона Александр Гусев в Telegram.

Он отметил, что дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над двумя районами и двумя городами региона было обнаружено и уничтожено не менее семи беспилотников.

«На юге региона выбиты отдельные стекла в четырех квартирах многоквартирного дома, также повреждены два гаража и находившиеся в них автомобили», — подчеркнул Гусев.

Ранее он рассказал об уничтожении десяти дронов в Воронежской области.