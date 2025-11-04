Очевидцы рассказали о взрывах в небе над Воронежской областью

Shot: Не менее 10 взрывов прозвучало в Воронежской области

Очевидцы рассказали о взрывах в небе над Воронежской областью, передает Telegram-канал Shot.

По информации местных жителей, они услышали не менее десяти взрывов над Борисоглебском.

«В небе сверкают вспышки, слышны звуки двигателей над городом и сирена воздушной опасности. Предварительно, ПВО работает по воздушным целям», — говорится в публикации.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом было сбито не менее семи беспилотников. На юге региона выбиты стекла в четырех квартирах многоквартирного дома, а также повреждены два гаража и автомобили.

