Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:46, 4 ноября 2025Россия

Очевидцы рассказали о взрывах в небе над Воронежской областью

Shot: Не менее 10 взрывов прозвучало в Воронежской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Очевидцы рассказали о взрывах в небе над Воронежской областью, передает Telegram-канал Shot.

По информации местных жителей, они услышали не менее десяти взрывов над Борисоглебском.

«В небе сверкают вспышки, слышны звуки двигателей над городом и сирена воздушной опасности. Предварительно, ПВО работает по воздушным целям», — говорится в публикации.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом было сбито не менее семи беспилотников. На юге региона выбиты стекла в четырех квартирах многоквартирного дома, а также повреждены два гаража и автомобили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто значение «Буревестника» для урегулирования на Украине

    Профессор указал на странное отношение к России в Европе

    Юрист предостерегла водителей от настройки навигатора во время движения

    В Одессе сообщили о налете беспилотников и взрывах в районе порта Измаил

    «Энергоатом» на Украине застраховал свое руководство на случай ареста

    Самолет-шпион ВВС США заметили над Черным морем

    Солдаты ВСУ избили гражданского без ноги

    Очевидцы рассказали о взрывах в небе над Воронежской областью

    Умерла снявшаяся в фильме Мартина Скорсезе американская актриса

    В России предложили ввести зарплату для занимающегося воспитанием детей родителя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости