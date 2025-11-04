Северная Корея запустила ракеты в сторону Южной за час до прибытия главы Пентагона

Younhap: КНДР запустила ракеты в сторону Южной Кореи за час до прибытия Хегсета

Северная Корея запустила ракеты в сторону Южной за час до прибытия главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону между странами. Об этом сообщает агентство Younhap.

Как заявили южнокорейские военные, КНДР запустила порядка десяти ракет в сторону северной части Желтого моря.

В это время ожидался визит Хегсета в лагерь Бонифас, который находится южнее Объединенной зоны безопасности, для встречи с министром обороны Южной Кореи Ан Гю Баком.

В субботу Пхеньян выпустил десять ракет во время переговоров между лидерами Китая и Южной Кореи Си Цзиньпином и Ли Чжэ Мёном в Кёнджу.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Пак Мен Хо заявил, что в Пхеньяне считают несбыточной мечтой вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.