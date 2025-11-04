Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:48, 4 ноября 2025Мир

Северная Корея запустила ракеты в сторону Южной за час до прибытия главы Пентагона

Younhap: КНДР запустила ракеты в сторону Южной Кореи за час до прибытия Хегсета
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Северная Корея запустила ракеты в сторону Южной за час до прибытия главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону между странами. Об этом сообщает агентство Younhap.

Как заявили южнокорейские военные, КНДР запустила порядка десяти ракет в сторону северной части Желтого моря.

В это время ожидался визит Хегсета в лагерь Бонифас, который находится южнее Объединенной зоны безопасности, для встречи с министром обороны Южной Кореи Ан Гю Баком.

В субботу Пхеньян выпустил десять ракет во время переговоров между лидерами Китая и Южной Кореи Си Цзиньпином и Ли Чжэ Мёном в Кёнджу.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Пак Мен Хо заявил, что в Пхеньяне считают несбыточной мечтой вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Расписавший здания в Судже матерными граффити рэпер снова приехал в Курск. Концерт Акима Апачева перед бойцами возмутил Хинштейна

    В российском городе прогремел взрыв в цехе водоочистки нефтехимического завода

    Северная Корея запустила ракеты в сторону Южной за час до прибытия главы Пентагона

    Польша выплатит за Украину 26 миллионов евро процентов по кредитам

    В США захотели получить помощь в урегулировании на Украине

    Зеленского в Иране зачислили в «жертвы США»

    В Москве завершили дело известного блогера о спонсировании запрещенной организации

    В США задумали полностью закрыть воздушное пространство

    Финансист назвала выгодные даты для открытия вклада в российских банках

    В российском городе массово отключилось электричество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости