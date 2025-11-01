В КНДР раскритиковали «несбыточную мечту» Южной Кореи

МИД КНДР: Вопрос денуклеаризации Корейского полуострова — несбыточная мечта

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) назвала «несбыточной мечтой» вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мен Хо, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Мы терпеливо покажем, что денуклеаризация — это "несбыточная мечта", которую никогда не удастся осуществить, даже если о ней будут говорить тысячу раз», — сказано в заявлении МИД.

Такое заявление прозвучало в ответ на сообщения о том, что тема денуклеаризации Корейсокго Полустров будет затронута в ходе переговоров президента Республики Корея Ли Чжэ Мена и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не смог согласовать свое рабочее расписание с лидером КНДР Ким Чен Ыном для проведения двусторонней встречи. «Мы не смогли проработать время для проведения встречи [с Ким Чен Ыном] в этот раз», — ответил глава государства на соответствующий вопрос журналистов.