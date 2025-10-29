Мир
09:54, 29 октября 2025

Трамп назвал причину отмены встречи с Ким Чен Ыном

Трамп заявил, что не смог согласовать свое расписание с Ким Чен Ыном для встречи
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не смог согласовать свое рабочее расписание с лидером КНДР Ким Чен Ыном для проведения двусторонней встречи. Слова главы Белого дома приводит Reuters.

«Мы не смогли проработать время для проведения встречи [с Ким Чен Ыном] в этот раз», — ответил глава государства на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Трамп добавил, что у него «очень хорошие» отношения с главой Северной Кореи. Он подчеркнул, что будет работать с КНДР в вопросе урегулирования противоречий на Корейском полуострове.

14 октября стало известно, что Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Кёнджу в конце октября.

Кроме того, американский лидер заявлял, что готов к переговорам с главой КНДР без предварительных условий.

