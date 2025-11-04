Тревел-блогерша раскрыла секрет поиска отелей без крыс и тараканов

Российская путешественница Саша Коновалова раскрыла основные секреты комфортных путешествий за рубеж. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, чтобы найти хорошую гостиницу, необходимо обращать внимание не только на расположение и рейтинги заведения, но и использовать функции на сайте Booking. «Там удобная система поиска ключевых слов в комментариях. Открываю раздел "отзывы" и ввожу запросы: "грязь", "мусор", "мышь", "насекомые". Если хотя бы один человек упомянул крысу или таракана, я это быстро увижу и поставлю крест на этом отеле», — объяснила тревел-блогерша.

Также Коновалова посоветовала самостоятельно прокладывать путь по картам от отеля до морского берега перед бронированием номера. «Стоит проложить маршрут, и оказывается, что прямой дороги между выбранными объектами нет. И вот ваш отель находится уже не в 300 метрах от пляжа, как написано на сайте, а в 30 минутах ходьбы. Особенно это актуально для ОАЭ», — подчеркнула россиянка.

Ранее Коновалова собрала отзывы туристов об отдыхе в гостиницах и отметила, что чаще всего постояльцы боятся чайников. По ее сообщению, в бытовой утвари путешественники могут кипятить даже менструальные чаши.