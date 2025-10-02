Путешествия
07:33, 2 октября 2025

Блогерша описала страхи туристов в отелях словами «кипятят в чайнике менструальные чаши»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kaset Chukittipong / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница Саша Коновалова описала основные страхи, которые испытывают туристы в зарубежных отелях. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации собрала отзывы туристов об отдыхе в гостиницах и отметила, что чаще всего постояльцы боятся чайников. «Однажды горничная рассказала мне, что в отельных чайниках варят яйца, стирают носки и даже кипятят менструальные чаши», — передала слова подписчицы блогерша, отметив, что многие люди предпочитают возить с собой подобную технику.

Коновалова поделилась, что грязный унитаз — один из самых популярных страхов у туристов. Отдыхающие предпочитают брать в отпуск одноразовые накладные сиденья, влажные салфетки или антисептик, чтобы обрабатывать поверхность стульчаков.

Также россияне часто набирают в поездку еду «на всякий случай», даже если бронируют туры по системе all inclusive. А во время отдыха российские туристы не доверяют сейфам в номерах, так как у уборщиц есть к ним доступ.

Ранее россиянка предостерегла туристов от пяти ошибок при путешествии в Дубай. Автор блога отметила, что туристы перед путешествием часто не изучают эмираты и туристические районы.

    Блогерша описала страхи туристов в отелях словами «кипятят в чайнике менструальные чаши»

