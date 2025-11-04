Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
01:39, 4 ноября 2025Культура

Умерла снявшаяся в фильме Мартина Скорсезе американская актриса

The Hollywood Reporter: На 90-м году жизни умерла актриса Дайан Лэдд
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Дайан Лэдд

Дайан Лэдд. Фото: Danny Moloshok / Reuters

В возрасте 89 лет умерла американская актриса Дайан Лэдд, наиболее известная широкому зрителю по роли Фло в фильме режиссера Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет». Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на ее дочь Лору Дерн.

Причина смерти актрисы не раскрывается. Известно, что она умерла в своем доме в штате Калифорния 3 ноября. Рядом с ней находилась дочь.

Всего за свою карьеру Лэдд успела сняться в более чем 200 фильмах и телесериалах. Она трижды была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана — в 1975, 1990 и 1991 годах. В 1981 году ей вручили Золотой глобус.

Ранее сообщалось, что актриса и кастинг-директор Инна Штеренгарц умерла в возрасте 78 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто значение «Буревестника» для урегулирования на Украине

    Профессор указал на странное отношение к России в Европе

    Юрист предостерегла водителей от настройки навигатора во время движения

    В Одессе сообщили о налете беспилотников и взрывах в районе порта Измаил

    «Энергоатом» на Украине застраховал свое руководство на случай ареста

    Самолет-шпион ВВС США заметили над Черным морем

    Солдаты ВСУ избили гражданского без ноги

    Очевидцы рассказали о взрывах в небе над Воронежской областью

    Умерла снявшаяся в фильме Мартина Скорсезе американская актриса

    В России предложили ввести зарплату для занимающегося воспитанием детей родителя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости