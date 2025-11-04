Умерла снявшаяся в фильме Мартина Скорсезе американская актриса

The Hollywood Reporter: На 90-м году жизни умерла актриса Дайан Лэдд

В возрасте 89 лет умерла американская актриса Дайан Лэдд, наиболее известная широкому зрителю по роли Фло в фильме режиссера Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет». Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на ее дочь Лору Дерн.

Причина смерти актрисы не раскрывается. Известно, что она умерла в своем доме в штате Калифорния 3 ноября. Рядом с ней находилась дочь.

Всего за свою карьеру Лэдд успела сняться в более чем 200 фильмах и телесериалах. Она трижды была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана — в 1975, 1990 и 1991 годах. В 1981 году ей вручили Золотой глобус.

Ранее сообщалось, что актриса и кастинг-директор Инна Штеренгарц умерла в возрасте 78 лет.