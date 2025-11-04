Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:08, 4 ноября 2025Мир

В Бельгии заявили о «слишком маленьком небе» для F-35

20minutes: Возможности истребителей F-35 избыточны для Бельгии
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pics-xl / Shutterstock / Fotodom  

Американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II, которые начали поставлять Бельгии, обладают избыточными возможностями для небольшого королевства. Об этом заявили в публикации 20minutes.

В ходе выступления в парламенте глава минобороны Бельгии Тео Франкен отметил, что воздушного пространства страны «недостаточно» для проведения учебных полетов истребителей. Брюсселю придется договариваться об использовании неба Франции, Италии и Нидерландов.

«Бельгия стала посмешищем в интернете с ее слишком маленьким небом для F-35», — говорится в материале.

Кроме того, проблемой обернулся шум двигателей новых самолетов, который влияет на проживающих вблизи авиабаз. Cамолет пятого поколения с мощным турбореактивным двигателем F135 примерно в пять раз громче истребителя F-16. Как пишет издание, летящий F-35 издает тяжелый, пульсирующий звук.

Также автор отметил, что F-35 стал самым дорогим в эксплуатации истребителем в авиапарке королевства. Стоимость летного часа Lightning II составляет 50 тысяч евро.

В 2018 году Бельгия заказала 34 истребителя F-35A. Брюссель уже получил четыре машины.

В мае Франкен заявил, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 после получения новых F-35.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Преступление и грех». В России пригрозили Риму после вызова посла в МИД Италии

    Малышева назвала безграмотностью одно связанное с кофе действие

    Постпред США при НАТО заявил о необходимости остановить конфликт на Украине

    Два итальянца погибли при восхождении на гору в Непале

    Раскрыт размер зарплаты футболиста сборной Бразилии в «Зените»

    Бывший украинский солдат рассказал о качестве западных инструкторов ВСУ

    В Бельгии заявили о «слишком маленьком небе» для F-35

    Россиянин угадал счет трех матчей чемпионата Италии и выиграл 18,5 миллиона

    Названы детали возможной просьбы Венесуэлы к России по оружию

    Путин оценил влияние «Рособоронэкспорта» на рынке оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости