В Бельгии заявили о «слишком маленьком небе» для F-35

20minutes: Возможности истребителей F-35 избыточны для Бельгии

Американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II, которые начали поставлять Бельгии, обладают избыточными возможностями для небольшого королевства. Об этом заявили в публикации 20minutes.

В ходе выступления в парламенте глава минобороны Бельгии Тео Франкен отметил, что воздушного пространства страны «недостаточно» для проведения учебных полетов истребителей. Брюсселю придется договариваться об использовании неба Франции, Италии и Нидерландов.

«Бельгия стала посмешищем в интернете с ее слишком маленьким небом для F-35», — говорится в материале.

Кроме того, проблемой обернулся шум двигателей новых самолетов, который влияет на проживающих вблизи авиабаз. Cамолет пятого поколения с мощным турбореактивным двигателем F135 примерно в пять раз громче истребителя F-16. Как пишет издание, летящий F-35 издает тяжелый, пульсирующий звук.

Также автор отметил, что F-35 стал самым дорогим в эксплуатации истребителем в авиапарке королевства. Стоимость летного часа Lightning II составляет 50 тысяч евро.

В 2018 году Бельгия заказала 34 истребителя F-35A. Брюссель уже получил четыре машины.

В мае Франкен заявил, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 после получения новых F-35.

