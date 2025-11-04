Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:05, 4 ноября 2025Забота о себе

Врач рассказал об опасности одностороннего использования наушников

Врач Зайцев: Одностороннее использование наушников может снизить слух
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Framesira / Shutterstock / Fotodom

Использование одного наушника может привести к снижению слуха, поскольку он рассчитан на стереозвук. Об опасности одностороннего использования аксессуара лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал Telegram-каналу «Shot Проверка».

Он отметил, что мононагрузка на ухо является противоестественной. Использование наушников на одной стороне может спровоцировать звон в ушах и привести к односторонней сенсоневральной тугоухости.

«Наиболее подвержены этому риску люди, которые используют только один наушник или постоянно работают в гарнитуре. Например, операторы колл-центров», — говорится в сообщении.

Для снижения рисков громкость в наушнике не должна превышать уровень фонового шума. У многих проблемы могут возникнуть уже через год, но у людей с хорошим слухом его качество будет сохраняться дольше.

В марте врач-невролог Наталья Лебедева рассказала, что частое использование наушников с шумоподавлением может привести к сенсорному дефициту и нарушению пространственной ориентации.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал закон о круглогодичном призыве

    «Преступление и грех». В России пригрозили Риму после вызова посла в МИД Италии

    Путин подписал новый закон о резервистах

    «Стала посмешищем». В европейской стране разгорелся скандал на фоне поставок новых истребителей. В чем причина?

    В России рассказали о способах сэкономить на дачных платежах

    Врач рассказал об опасности одностороннего использования наушников

    Назван кандидат на пост главнокомандующего ВСУ в случае отставки Сырского

    Представителей командного вида спорта из России впервые за три года допустили до турниров

    Скончался богатейший человек Великобритании

    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости