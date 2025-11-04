Врач рассказал об опасности одностороннего использования наушников

Врач Зайцев: Одностороннее использование наушников может снизить слух

Использование одного наушника может привести к снижению слуха, поскольку он рассчитан на стереозвук. Об опасности одностороннего использования аксессуара лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал Telegram-каналу «Shot Проверка».

Он отметил, что мононагрузка на ухо является противоестественной. Использование наушников на одной стороне может спровоцировать звон в ушах и привести к односторонней сенсоневральной тугоухости.

«Наиболее подвержены этому риску люди, которые используют только один наушник или постоянно работают в гарнитуре. Например, операторы колл-центров», — говорится в сообщении.

Для снижения рисков громкость в наушнике не должна превышать уровень фонового шума. У многих проблемы могут возникнуть уже через год, но у людей с хорошим слухом его качество будет сохраняться дольше.

В марте врач-невролог Наталья Лебедева рассказала, что частое использование наушников с шумоподавлением может привести к сенсорному дефициту и нарушению пространственной ориентации.