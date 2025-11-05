Интернет и СМИ
Женщина задумалась о разводе из-за сводящей ее с ума по утрам привычки мужа

Фото: Pvproductions / Freepik

Пользовательница Reddit с ником OppositeNo2609 призналась, что задумалась о разводе с мужем из-за его утренней привычки. По словам женщины, она даже посоветовала супругу обратиться к специалисту.

«Мы с мужем в браке уже четыре месяца. Мы прекрасно ладим, но у нас есть проблема. Он работает с 7:30 до 15:30, а я — с 9:00 до 17:00. (...) Он устанавливает будильники с интервалом в пять минут с 6 до 7 утра. Итого получается 12 будильников. Но вместо того, чтобы выключать их, он нажимает кнопку повтора. Снова и снова. Таким образом, 12 будильников он отключает примерно по три раза, что означает, что телефон звонит постоянно», — пожаловалась женщина и подчеркнула, что привычка супруга ставить много будильников сводит ее с ума.

Рассказчица пригрозила партнеру разводом, если он продолжит мешать ей спать, и тогда он согласился оставить только один будильник. В итоге мужчина проспал и опоздал на работу, из-за чего его отругал начальник. Когда он пришел домой, то обвинил жену в том, что она не помогла ему проснуться.

«Я просто пыталась выспаться перед своей работой. Я сказала ему, что следить за временем — это не моя обязанность, и ему лучше смириться с этим и научиться просыпаться, потому что я не собираюсь слушать 30 будильников по утрам», — написала она и добавила, что посоветовала партнеру сходить к врачу, но тот отказался.

История женщины вызвала бурные обсуждения в сети. Большинство пользователей встали на ее сторону. «Лишение сна используется как метод пытки — и не случайно», — заметил один из них. Другой участник обсуждения посоветовал рассказчице и ее мужу спать в разных комнатах. «Купите ему часы с вибробудильником», — дал рекомендацию третий.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что задумался о разводе после того, как встретился с бывшим бойфрендом жены. По словам мужчины, он узнал неприятную правду о супруге.

