12:37, 5 ноября 2025

Аренда квартир резко подорожала в России

«Известия»: Аренда квартир в России подорожала на 15 процентов за год
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

За год цены на аренду квартир в России выросли на 5-15 процентов в зависимости от региона. О резком подорожании съемного жилья рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

Сильнее всего стоимость аренды выросла в Москве — на 15 процентов. Сейчас однокомнатную квартиру в столице можно снять минимум за 44 тысячи рублей в месяц — это самый высокий показатель за последние 30 лет.

В целом по российским городам миллионникам медианная ставка аренды квартир достигает 31,5 тысячи рублей. Активный рост цен эксперты связывают с высокой ключевой ставкой, на фоне которой ипотека стала недоступной для многих россиян, а также с сезонным повышением спроса на аренду осенью.

В 2023-2024 годах арендные ставки росли еще сильнее — до 23 процентов в год. В 2025-м ситуацию смягчило увеличение предложения — оно выросло примерно 30–40 процентов по сравнению с прошлым годом. В 2026 году, по прогнозам аналитиков, цены на съемное жилье должны стабилизироваться на фоне снижения ипотечных ставок.

Ранее россиянам назвали способ снизить ипотечную ставку в 2026 году. Сделать это можно будет благодаря возможности рефинансировать комбинированную ипотеку, заявили эксперты.

